L’algoritmo che dice quanto è attrattiva un'impresa

Il 41% dei posti di lavoro è scoperto. Lo rileva un’indagine di Unioncamere-Anpal. Mancano candidati e per alcune figure come gli ingegneri elettronici e informatici sette selezioni su dieci vanno a vuoto. Inevitabilmente la concorrenza fra le imprese per accaparrarsi i pochi lavori specializzati in alcune mansioni è in costante aumento.

La difficoltà a trovare personale oggi non dipende solo dalla differenza tra domanda e offerta in termini di competenze, ma anche dal fatto che sempre meno persone sono motivate e disponibili a lavorare secondo modelli ormai vecchi, soprattutto sul fronte della gestione del personale.

Se prima le aziende potevano scegliere fra più candidati di pari livello per una stessa posizione, oggi non è più così e si assiste quindi ad un passaggio del potere decisionale dalle aziende ai candidati. È indispensabile perciò che le imprese si attrezzino per diventare più attrattive per i potenziali dipendenti e collaboratori.

Per questo Sesvil, società che si occupa di selezione, formazione, outplacement, consulenza Hr e con una divisione specifica per la tutela finanziaria delle aziende, ha ideato l’«Attraction Index», un algoritmo in grado di evidenziare luci e ombre nella gestione del personale che impattano poi sulla capacità dell’azienda di attrarre e trattenere persone di qualità.

«Si tratta di un indicatore di attrattività che da un lato esprime come è posizionata l’azienda e dall’altro permette di definire a posteriori i possibili interventi di miglioramento - spiega l’a.d. Massimiliano Bergomi -. Abbiamo coinvolto un pool di psicologi esperti di lavoro e organizzazione e, con un lavoro durato circa un anno, siamo riusciti a realizzare uno strumento che permette di rilevare quanto le aziende siano all’avanguardia nell’attuazione concreta di moderne politiche di gestione del personale e quindi qual è il loro grado di attrattività per i candidati».

Le principali dimensioni indagate riguardano l’ambiente fisico di lavoro, la sicurezza, i sistemi di reclutamento e selezione, il processo di inserimento, i sistemi di training e formazione, valutazione e incentivazione, l’ascolto e la gestione delle informazioni, fino alle politiche di welfare e l’approccio alle nuove formule di lavoro ibrido.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it