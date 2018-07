Innovazione energetica, Brescia sesta in Italia per startup

La Lombardia è tra le regioni italiane più attive nell'innovazione energetica sia per numero di brevetti presentati che per numero di startup. E Brescia è sesta provincia in assoluto a livello nazionale quanto a numero di startup energetiche. A rilevarlo il Rapporto Osservatorio Innov-E 2018 dell'Istituto per la competitività I-Com. Lo rileva l'approfondimento settimanale di Lombardia Speciale.

Dei 102 brevetti legati all'energia depositati presso l'ufficio europeo nel 2016 dall'Italia, 20 provengono dalla Lombardia che, a pari merito con il Lazio, è la regione più vivace, in

particolare nei settori del fotovoltaico e dell'energy storage, cioè dell'immagazzinamento dell'energia. A seguire Emilia-Romagna (8 brevetti), Piemonte e Veneto (6 ciascuna).

La Lombardia mantiene anche nel settore energetico la leadership nazionale per il numero delle startup. In regione sono attive complessivamente 2.193 startup, di cui 253 nel settore dell'energia su un totale nazionale di 1.274. Seguono l'Emilia-Romagna (136 startup energetiche), Veneto (117) e Campania (106).

A livello provinciale Milano e Roma si distinguono rispettivamente con 139 e 86 startup energetiche su 1.534 e 821 totali, seguite da Napoli, Torino, Bologna, Brescia (32), Padova, Salerno, Trento, Bari e all'11° posto Bergamo (30). Se, invece, si va a rapportare il numero delle neo-imprese alla popolazione, la classifica provinciale cambia con Roma che addirittura scompare dalle top 10 e Milano che è seconda se si guarda al numero complessivo di startup e decima per quel che riguarda l'energia.

