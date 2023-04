Innovation Fund, terzo bando aperto fino al 19 settembre

Il 30 marzo 2023 è stato pubblicato il terzo bando da 100 milioni per progetti su piccola scala dell’Innovation Fund. Con un budget di circa 38 miliardi di euro. L’Innovation Fund persegue l’obiettivo di contribuire alla ripresa dell’industria manifatturiera dall’attuale crisi energetica e supportarne gli investimenti per l’efficientamento energetico e la decarbonizzazione entro il 2050. I finanziamenti provengono dal RePower EU, pensato con l’obiettivo di costruire in Europa le infrastrutture e il sistema necessari per diversificare l’approvvigionamento energetico e per accelerare la transizione verso l’energia pulita.

L’attuale bando finanzia progetti pilota, attività dimostrative e lancio sul mercato di tecnologie con investimenti in conto capitale compresi tra i 2,5 e 7,5 milioni di euro nei settori delle energie rinnovabili, industrie energivore, accumulo di energia, utilizzo e stoccaggio di carbonio (CCU/CCS). Il tasso di finanziamento previsto è pari al 60% dei costi per investimenti in infrastrutture e costi operativi dei progetti. È possibile presentare il progetto come singolo beneficiario oppure in partenariato. Il bando resterà aperto fino al 19 settembre 2023.

Per parlare dello strumento e delle sue opportunità, Ibs Consulting organizza il convegno «La filiera dell’industria siderurgica: le opportunità europee e del Pnrr», al Brixia Forum il 5 maggio alle 16 e la missione di imprenditori per valutare le progettuali alla Delegazione Ue di Regione Lombardia a Bruxelles il 26 e 27 giugno 2023.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

