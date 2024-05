Il libro «Il viaggio dell'eroe nel mondo del lavoro» è in edicola con il GdB

Essere autori, sceneggiatori, registi e produttori della propria vita è possibile. E lo è anche cambiare la propria vita, se non ne siamo convinti o se questa storia non ci piace. Per capire come diventare protagonisti della propria carriera professionale arriva «Il viaggio dell'eroe nel mondo del lavoro» (Il Sole 24 Ore; pp. 159) di Francesco Gungui. Il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

La teoria del viaggio dell’eroe identifica un pattern narrativo universale presente in mitologie, storie epiche e opere letterarie. La stragrande maggioranza delle opere contemporanee, che siano film o libri, si ispirano a questa teoria, poiché cattura l’essenza del viaggio umano e permette l’attuarsi di un’immedesimazione profonda.

L'autore

Nel corso della sua carriera come consulente, editor, scrittore e imprenditore Francesco Gungui ha avuto modo di entrare in contatto con centinaia di realtà lavorative differenti e di interfacciarsi con migliaia di lavoratori in contesti molto diversi: dal mondo delle consulenze all’editoria, dalle Pmi alle multinazionali.

Per anni, ha utilizzato l’enorme archivio umano di esperienze che ha raccolto per dar vita ai suoi libri e per aiutare gli autori che rappresenta. Tutti i suoi saperi e i suoi strumenti sono ora uniti in «Il viaggio dell'eroe nel mondo del lavoro»: un volume ideato per chi non è interessato alla narrazione nello specifico, ma che ha a cuore quasi certamente la propria storia personale.