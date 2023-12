Franciacorta: dopo un ottimo 2022 attenzione al cambiamento climatico

È uscito, in edicola e online, Bilanci Brescia 2022, la ricerca che la redazione Economia del GdB e l'Università degli Studi realizzano sui bilanci delle prime mille aziende bresciane per fatturato. In questo articolo vi proponiamo l'anteprima dell'analisi relativa al settore Franciacorta.

Dopo un 2021 di rilevante crescita, con i numeri migliori dell’ultimo decennio, il 2022 consolida le posizioni raggiunte, con leggero calo dei volumi nazionali e l’incremento di quelli esportati: il numero di bottiglie (equivalenti) vendute si colloca a 20,2 milioni (fonte Consorzio Franciacorta).

Le esportazioni aumentano dell’11,3% rispetto al 2021 e del 17,4% rispetto al 2019: si tratta di una tendenza di particolare rilievo, che testimonia l’importanza di questo mercato soprattutto nel futuro, anche per poter ottenere incrementi del prezzo medio di vendita (in aumento del 6,6% sul 2021), tenuto conto che il numero medio di bottiglie prodotte è una variabile non facilmente modificabile nel breve termine (forse neppure nel medio termine).

