Francesco Bertoli confermato al vertice della Cgil di Brescia

Il Congresso della Camera del lavoro cittadina riconferma il segretario uscente e punta su diritti e rappresentanza per il prossimo quadriennio. L’assemblea generale della Cgil di Brescia, riunita al Teatro Dis_Play di Brixia Forum, ha confermato Francesco Bertoli alla guida della Camera del Lavoro di Brescia. La proposta dei centri regolatori - presenti Massimo Balzarini (Cgil Lombardia) e Daniela Barbaresi (Cgil Nazionale) - è stata accolta dall’Assemblea con un consenso del 90% (90 i voti favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti).

«Ringrazio l’assemblea per la fiducia rinnovata e tutti i delegati e i funzionari per il grande lavoro che ha coinvolto tutti noi in questi anni particolarmente difficili» ha detto Bertoli al termine della due giorni congressuale evidenziando come il compito del segretario generale sia «rappresentare tutte le anime della nostra grande organizzazione: abbiamo davanti sfide importanti che richiederanno un impegno profondo e rinnovato». Bertoli ha anche espresso un ringraziamento particolare ad Angelo Andreoli, che con il congresso ha terminati il suo mandato. Francesco Bertoli, 58 anni, è stato delegato sindacale alla Iveco di Brescia, in rappresentanza della Fiom, dal 1995.

Funzionario sindacale dall’agosto 1996 al dicembre 1999. Nel gennaio 2000 è rientrato alla Iveco. Nel 2006 è stato chiamato a ricoprire un incarico nella segreteria della Fiom, di cui è stato segretario generale dal marzo 2012. Da febbraio 2020 è alla guida della Camera del Lavoro di Brescia.

