Fornitura di energia ad enti pubblici, A2A si aggiudica sei lotti nella gara Consip

A2A, attraverso la controllata A2A Energia – società che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica – si è aggiudicata sei lotti nella gara Consip edizione 21 per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. Al termine della procedura di gara, Consip ha comunicato ad A2A Energia l’assegnazione del lotto 2 (Lombardia, province di Milano e Lodi), lotto 3 (Lombardia, escluse le province di Milano e Lodi), lotto 6 (Emilia Romagna), lotto 8 (Toscana), lotto 9 (Umbria e Marche) e lotto 12 (Abruzzo e Molise).

L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di oltre 3,8 TWh/anno, di cui fino al 50% (1,9 TWh/anno) di energia prodotta da fonti rinnovabili. La convenzione sarà attivata, per gli enti che ne faranno richiesta, a partire dal 24 gennaio 2024 per la regione Emilia Romagna, dall’11 febbraio 2024 per Toscana, Umbria e Marche e dal 2 marzo 2024 per Lombardia, Abruzzo e Molise. Le singole forniture avranno la durata di 12 mesi.

«È il settimo anno consecutivo che A2A Energia si aggiudica costantemente e in maniera crescente i lotti delle gare Consip fino ad arrivare ai 6 appena attribuiti. Per la prima volta forniremo copertura a tutta la Lombardia - commenta Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia -. Un risultato che dimostra il nostro impegno nel mettere a disposizione degli enti pubblici un servizio orientato alla qualità e all’efficienza, con la possibilità concreta di contribuire alla transizione energetica del Paese scegliendo una fornitura di energia elettrica certificata 100% green». Con questa ulteriore aggiudicazione A2A consolida il proprio ruolo di player nazionale per l’offerta di energia elettrica e gas in tutti i mercati e a clienti appartenenti a tutti i segmenti.

