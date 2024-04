Finanziaria di Valle Camonica, da 40 anni al servizio della crescita del territorio

Quarant’anni intensi che hanno perpetrato le finalità iniziali dei fondatori, considerando le risorse economiche, quindi quella finanza che sta nella radice della ragione sociale, quali preziosi strumenti e non meri fini, utili per contribuire alla crescita sociale ed economica della comunità locale. Questo e molto altro emergerà sabato 13 aprile nell’incontro «Persone Territorio Impresa», in programma dalle 10.30 nel Cinema Teatro Giardino di Breno per celebrare il 40° anniversario di Finanziaria di Valle Camonica.

Un appuntamento per ripercorrere la storia dei primi quattro decenni con i protagonisti della società camuna, realtà profondamente legata al contesto territoriale, ai suoi valori, con un posto di rilievo riservato alla laboriosità. Insieme al bilancio del tanto che è stato realizzato, l’incontro promosso dalla società presieduta da Battista Albertani - i vicepresidenti sono Pierpaolo Camadini e Riccardo Parolini - si preannuncia un’interessante occasione anche per condividere nuove possibili visioni sul futuro e spunti di riflessione.

Gli interventi

A tal proposito interverranno: Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale Università di Trento; Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari della medesima Facoltà; Elza Bontempi, ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie Università degli Studi di Brescia.

Un racconto che si svilupperà anche grazie agli stimoli di Massimo Temporelli, scrittore e divulgatore scientifico. Se gli inizi, sotto la guida del primo presidente, Ernesto Patti, si svilupparono all’insegna della valorizzazione di una significativa quota di partecipazione al capitale dell’allora Banca di Valle Camonica, quindi nell’immobiliare e nella rigenerazione di aziende colpite dalla crisi siderurgica degli anni Ottanta e Novanta, oggi la Finanziaria di Valle Camonica è probabilmente l'unica realtà non istituzionale del territorio con un'anima diffusa e distribuita, grazie ai 195 soci.

Più che mai una public company, la cui azione è ancora più vasta e distribuita se consideriamo che la partecipata Iniziative Bresciane (In.Bre.) quotata in Borsa che conta circa cinquecento soci.

Attualmente è controllata al 52,01% da Finanziaria di Valle Camonica Spa e detiene partecipazioni in società del settore idroelettrico.

La Finanziaria e la quotata dalla stessa partecipata risultano protagoniste di primo piano della produzione di energia elettrica rinnovabile. La sostenibilità ambientale è stata sin dall’inizio un principio irrinunciabile sulla base del quale le scelte di business hanno contemplato il rispetto della popolazione, dell’ambiente e del territorio dove si inserivano gli impianti di produzione.

Come testimonia il direttore, Alberto Rizzi: «Da sempre abbiamo agito rispettando le tematiche rese oggi assai più conosciute dall’acronimo Esg. Oggi continuiamo a operare con la stessa filosofia, con maggiore consapevolezza e con una migliorata capacità di saperlo raccontare».