Eredi Gnutti sulla Via della seta

Il rame come filo conduttore che unisce Italia e Cina sulla nuova Via della seta per sostenere lo sviluppo di tecnologie. È stato questo il punto d’incontro che ha portato una delegazione del Governo cinese, ovvero i rappresentanti istituzionali della città di WuXi, a ridosso di Shanghai, in visita a Brescia nella sede di Eredi Gnutti Metalli Group.

Ad accogliere la delegazione cinese il presidente di EGM, Franco Amigoni accompagnato dal management.

