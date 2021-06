Dalle cerniere ai bijoux: Spm Pressofusione è centro d'eccellenza

Con l’allargamento del perimetro societario del gruppo Riri che la controlla, Spm Pressofusione di Palazzolo (l’ex Spm Die Casting) diventerà il centro di eccellenza per la realizzazione di stampi e per le attività di pressofusione soprattutto dopo l’acquisizione nei giorni scorsi da parte di Riri (a sua volta detenuta Chequers Capital di Mendrisio) della società toscana Amon, che produce minuterie metalliche, bigiotteria e accessori per calzature, pelletteria e abbigliamento. Fineurop Soditic ha assistito l’acquirente nel ruolo di advisor finanziario esclusivo dell’operazione.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it