Dalle calamità naturali alle rinnovabili: imprese e ambiente nel Tg Economia di Teletutto

Focus sui temi ambientali, che si intrecciano con la vita delle imprese, nel tg Economia andato in onda lunedì 13 maggio su Teletutto. Si è parlato, infatti, delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali, un adempimento che da fine anno diverrà obbligatorio per le aziende, su cui però regna ancora grande incertezza in merito a costi e criteri.

Spazio poi agli investimenti di Cogeme e di A2A nelle energie rinnovabili, a cui abbiamo dedicato due servizi. Cogeme vuole porsi sempre più come partener delle imprese del nostro territorio, impegnate nella transizione energetica; A2A ha investito in un maxipolo fotovoltaico, il più grande del nord Italia, che a regime coprirà il fabbisogno di 75mila famiglie.

Abbiamo scoperto le novità del bando da 5 milioni di euro che la Lombardia ha messo a punto per le imprese del tessile e delle plastiche che investono nell’economia circolare, per poi parlare del progetto «NonSolorobot» per cui i ricercatori di UniBs vanno a caccia di finanziamenti con l’obiettivo di diffondere su larga scala la robotica sociale e renderla alla portata di tutti.