Continua la corsa delle bici: export italiano +14,2%. E a Brescia le aziende aumentano

In Italia le biciclette continuano a correre. Nel 2022 infatti l’export del settore, secondo un’elaborazione dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia, è cresciuto del 14,2% sull’anno precedente, con l’Italia che si impone come terzo esportatore europeo dopo Germania e Paesi Bassi con 1.14 miliardi di euro di valore, 606 milioni di euro di componentistica e 540 milioni di euro di biciclette (351 milioni di euro di biciclette non elettriche e 192 milioni di E-bike).

Per quanto riguarda il Bresciano si contano 80 imprese che operano nella filiera, di cui 53, il 66,3% del totale, artigiane. L’88,7% delle imprese artigiane della filiera operano nei servizi di riparazione. Il numero di imprese della filiera, diversamente dalla media regionale, risultano in crescita sia per il totale (+11,1%) che per l’artigianato (+12,8%). Performance di crescita del numero di imprese tra le migliori dopo quelle rilevate per la provincia di Lecco.

In Lombardia la filiera della bicicletta conta 577 imprese, di cui 66,3% (391 unità), artigiane. L’83,1% delle artigiane opera nei servizi di riparazione. Per specializzazione dell’artigianato nella filiera, che implica una ampia diffusione del «sapere fare» correlato al mondo della bici, la nostra regione si posiziona quinta nel ranking nazionale. Il trend del numero di imprese risulta positivo per il totale (+0,7%) e negativo per l’artigianato (-1%).

«Una mobilità più rispettosa dell’ambiente, i costi della crisi energetica, una maggiore diffusione dell’attività fisica e sportiva e la fruizione del territorio mediante nuove forme di turismo sono alcuni dei driver della domanda di bicicletta, il prodotto di una delle nicchie che caratterizzano il made in Italy - commenta il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti -. Inoltre il turismo si coniuga con l’uso della bicicletta, come si evince dall’elaborazione del nostro Osservatorio, anche a Brescia, tra le province a maggiore specializzazione nella filiera».

