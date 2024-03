Confindustria, Gozzi certifica ai saggi oltre il 25% dei voti

Una corsa a tre per il dopo-Bonomi di Confindustria. Dopo il via libera dei saggi al ligure patron della Erg Edoardo Garrone, accreditato di una quota superiore al 22%; e dopo l’emiliano Emanuele Orsini, vice di Bonomi ed imprenditore dell’edilizia in legno, accreditato del 21%. Ieri è arrivata la mossa del presidente di Duferco e leader di Federacciai, Antonio Gozzi, che ha consegnato alla Commissione di designazione le delibere e le espressioni di consenso che certificano una soglia dei voti assembleari superiore al 25%.

Ricordiamo che solo chi dimostra di avere più del 20% dei consensi viene ammesso di diritto al voto in Consiglio.

Secondo fonti vicine a Gozzi, l’industriale punto di riferimento della manifattura italiana e che gode del sostegno della Territoriale di Brescia, ha raccolto un ampio consenso in maniera omogenea da Nord a Sud del Paese e in settori cruciali per l’industria italiana (farmaceutica, moda, legno-arredo, chimica, acciaio, vetro, carta, cemento).

Il programma

Tra le priorità più volte evidenziate dallo stesso presidente Gozzi, quella di poter contare su un leader autorevole in Europa, capace di affrontare le importanti sfide per il rilancio del sistema imprenditoriale italiano e per la competitività dell'Italia.

La battaglia per la presidenza nazionale di Confindustria è senza esclusione di colpi. Ma apertissima. Il voto di designazione, in programma il prossimo 4 aprile sarà infatti a scrutinio segreto e questo lascia aperta qualsiasi strada.

Ora la palla è nelle mani dei saggi di viale dell’Astronomia (Mariella Enoc, Ilaria Vescovi e Andrea Moltrasio) che devono completare la validazione delle candidature. Devono infatti vagliare, a norma di Statuto, la «legittimità formale e sostanziale delle delibere delle associazioni» territoriali, che in queste settimane di consultazione hanno dato il loro supporto all’una o all’altra parte.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il quarto candidato in campo, Alberto Marenghi, vice dell’attuale numero uno, si era ritirato dalla corsa.

Ora i tre saggi dovranno redigere una relazione finale delle valutazioni raccolte sui candidati. Lo statuto di Confindustria prevede un numero massimo di tre candidati per il voto, a scrutinio segreto, del consiglio generale. Per acquisire lo status di presidente designato che verrà eletto all’assemblea di maggio è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti in consiglio generale, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Se non si dovesse raggiungere il quorum richiesto alla prima votazione si andrà al ballottaggio tra i due più votati nel primo scrutinio.