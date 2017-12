«Caro Babbo Natale, quest'anno vorremmo...»

A Babbo Natale scrivono i piccoli, ma per una volta anche questa rubrica, Uomini & Imprese, con l’augurio che l’eventuale dono serva a lasciare ai giovani qualcosa di migliore.

Cosa vorremmo? Vorremmo che questo Paese tornasse ad esser normale, riformato da una politica che sceglie il dialogo e non la rissa, o la vendetta; un Paese in cui le imprese, su un percorso di responsabilità sociale, possano pensare a produrre, vendere, guadagnare, fare ricerca e innovare, assumere giovani; e non a difendersi da una burocrazia borbonica che non risponde al cittadino.

Vorremmo concorrenza nel mercato dove manca: vorrebbe dire efficienza, efficienza significa risparmio, risparmio uguale a investimenti, investimenti uguale a sviluppo. Quindi crescita e lavoro. Vorremmo che ambientalisti da salotto, girotondini, assistenzialisti, teorici della cultura anti impresa e del «no» sempre, dovunque e comunque la smettessero di sabotare, rallentandolo, ogni tentativo di sviluppo del Paese. Vorremmo regole snelle e tempi brevi di giustizia civile.

Vorremmo per tutti un lavoro sicuro con la certezza di iniziare - non importa se non sempre nella stessa azienda - un percorso professionale e portarlo a conclusione. Senza i drammi della disoccupazione a cinquant’anni. Vorremmo, convinti che in un’azienda è più facile crescere stando dentro che … rimanendone fuori, che almeno un giovane, meno scoraggiato di altri, si guardasse attorno e - pur consapevole della non congruità del suo titolo di studio con il lavoro e con lo stipendio iniziali - provasse a percorrere la stessa strada sulla quale si sono incamminati decine di cittadini stranieri, i quali tra il niente (dello scoramento) ed il «piuttosto» (di una paga inizialmente bassa) hanno scelto il secondo; all’inizio non professionalizzante, ma con uno stipendio; stranieri che viaggiano sui furgoncini rossi e gialli delle compagnie postali private, oppure lavorano in centinaia di locali pubblici.

Perché? Perché tra qualche anno qualcuno di questi ragazzi dei furgoni sarà al comando di una piccola flotta di sua proprietà e creerà lavoro, così come uno dei tanti «non professionalizzati» sarà alla guida di un locale di proprietà, seguendo gli esempi di quei giovani egiziani ed albanesi che guidano la loro piccola impresa edile, indiani impegnati nelle armature in ferro, peruviani nelle impermeabilizzazioni, rumeni nel montaggio dei mobili su misura, o senegalesi che in città stanno togliendo ai cinesi il monopolio nella riparazione di computer e device.

Brescia in passato ci ha dato decine di esempi di piccole imprese filiate da imprese più grandi e di imprenditori diventati tali dopo esser partiti dipendenti. Perché non provarci? Vorremmo che l’edilizia ripartisse, non spinta solo dalla fame di oneri di urbanizzazione, ma dalle reali necessità del territorio. Vorremmo che il processo scuola-lavoro avesse un grande successo evitando di mandare una generazione a cozzare contro i rischi del lavoro che non c’è. Vorremmo riaprissero i negozi vuoti del centro e con essi le edicole chiuse.

Vorremmo si smettesse di fare danni alla scuola con le chat dei gruppi di genitori trasformati in sindacalisti dei figli. Vorremmo venisse ricalcata la decisione del ministro dell’Educazione francese Blanquer che dall’anno 2018/2019 vieterà l’uso dei cellulari alle elementari ed alle medie, non solo durante le ore di lezione, ma anche durante le pause. Grazie Babbo Natale e «stai sul pezzo».

