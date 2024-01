«Car Master», il progetto che punta a formare i carrozzieri del futuro

Operazione carrozzieri del futuro. Potrebbe essere riassunto così il percorso formativo dal titolo «Car Master - la marcia più alta per il tuo futuro», promosso da Its Lombardia Meccatronica e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale in collaborazione con Randstad Italia.

Un inedito progetto che ha l’ambizione di formare giovani che potranno così conseguire la qualifica professionale di esperto in «tecniche e applicazioni alla carrozzeria del veicolo» attraverso la formula dell’apprendistato duale ed essere inseriti nell’organico aziendale. Il percorso, della durata di circa 900 ore, prevede lo sviluppo di competenze tecniche dei corsisti nell’ambito della meccatronica e della carrozzeria del veicolo. D’altro canto le imprese avranno la possibilità di formare e inserire nel proprio organico tecnici specializzati, ma anche di fare rete entrando in contatto con svariate realtà del territorio.

Il mercato del lavoro

A convincere e spingere all’attivazione del percorso formativo è la cronica carenza di manodopera, anche a Brescia, «diretta conseguenza della crisi demografica, del gap tra scuola e mondo del lavoro, della rivoluzione digitale e delle nuove aspettative e propensione dei giovani nei confronti del lavoro», ha spiegato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti intervenendo alla presentazione del progetto. «Serve da una parte il coinvolgimento attivo delle imprese nel percorso formativo, dall’altro un dialogo ed un impegno congiunto con tutti gli attori educativi sul territorio».

Il percorso – pensato per la prima volta proprio da Confartigianato nella propria sede nell’ottobre del 2022 - è stato reso possibile coinvolte le aziende associate a Confartigianato ed è erogato da Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro – Cnos-Fap. Ad oggi sono 14 gli studenti apprendisti e 11 le aziende direttamente coinvolte nel percorso: Carrozzeria Trieste di Appiani Bruno&C. snc, Carrozzeria Bonardi srl, Carrozzeria Cortefranca di Pezzotti Marco, Carrozzeria Musesti srl, Ndr di Ing. Andreassi Mario, Carrozzeria Torino di Apostoli A.&C. snc, Carrozzeria Bolpagni srl, Carrozzeria Moderna srl, Carrozzeria Ideal Car srl, Saottini Auto spa, Carrozzeria Faba snc di Ottolini F. & Orlini M.

Tira un sospiro di sollievo il presidente della categoria Carrozzieri di Confartigianato Brescia e Lombardia Mario Andreassi, per il quale «sopperire, almeno in parte, alla mancanza di figure specializzate è l’ambizione di questo progetto».

