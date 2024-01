Antares Vision crolla in Borsa: arriva il nuovo ad Mazzantini

Non sembra esserci pace per il titolo Antares Vision che ieri in Borsa ha perso il 10,79%, toccando nuovamente il minimo di sempre a 1,35 euro e chiudendo la giornata a 1,41 euro. Le vendite sono scattate dopo che la società di Travagliato ha comunicato di aver conferito l’incarico di «financial advisor» a Mediobanca per una eventuale rinegoziazione del debito.

Questo è un articolo gratuitamente, registrati. Per continuare a leggerlo Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it