Alla fiera di Francoforte 46 pmi bresciane eccellenti sfidano la crisi

Un «plotone» di quasi cinquanta aziende bresciane si prepara alla vetrina di Ambiente 2024, la più grande rassegna mondiale dedicata ai beni di consumo, all’oggettistica per la casa e al settore horeca, che si terrà a Francoforte dal 26 al 30 gennaio (www.ambiente.messefrankfurt.com).

Una folta partecipazione per le realtà di casa nostra, che vedono in primo piano marchi come Abert, Broggi 1918, Ilcar di Bugatti, Mepra, Pinti Inox, Tescoma e tanti altri, ad animare una kermesse che si preannuncia ancora più ricca e variegata nella nuova edizione.

L’evento

Si tratta di un appuntamento di assoluta rilevanza per gli operatori del comparto, il cui obiettivo è - per quanto riguarda il made in Italy - incrementare le opportunità commerciali per favorire l’export sia in Germania, sia nell’ampio ventaglio di Paesi di provenienza dei visitatori della manifestazione. L’ultima edizione, svoltasi su una superficie espositiva di 262.253 mq, ha visto la partecipazione di 4.561 espositori e 10.941 visitatori da oltre 170 Paesi.

I comparti coinvolti

Quattro saranno i settori merceologici rappresentati in fiera, accomunati dal driver della sostenibilità: «dining» ovvero il «tutto per la tavola apparecchiata», da posate, vetri, ceramiche agli articoli casalinghi, pentole e piccoli elettrodomestici; «living», quindi il mondo dell’interior design, che comprende arredamento e complementi in stile classico, moderno, country e da giardino; «giving», riferito alle idee regalo, che spaziano dagli articoli in pelle, gioielli, bigiotteria ad artigianato artistico e decorazioni per le feste; infine, la nuova area «working», con prodotti e soluzioni per forniture da ufficio.

I filoni

Il layout sarà caratterizzato da percorsi semplificati, aree tematiche e ampliamenti nell’esposizione, dove in crescita si rivelano i settori di Ambiente Dining e Ambiente Working (anche nella sezione Global Sourcing) e dove i segmenti Tableware e Office&Stationery avranno ancor più risalto.

Ambiente Giving dialogherà a stretto contatto con Christmasworld, la fiera internazionale per le decorazioni natalizie e gli addobbi per le feste, a cui si potrà accedere facilmente in una visita concettualmente e fisicamente strutturata per creare sinergie e connubi stilistici comuni.

Per il 2024, infatti, Messe Frankfurt si è occupata di rivoluzionare i format fieristici, facendo convergere tre fiere leader in una sola volta - Ambiente (i cui biglietti sono validi anche per le rassegne concomitanti), Christmasworld e Creativeworld - con lo scopo di coprire e anticipare tutte le tendenze chiave dei settori coinvolti.

Numerosi gli eventi che saranno proposti per tutta la durata della manifestazione, offrendo agli operatori una piattaforma ideale per rafforzare il proprio network.

Ambiente mette al centro anche l'industria dell'ospitalità con un programma di conferenze di altissimo livello e un'intera giornata dedicata agli albergatori come, dal 27 al 29 gennaio, la HoReCa Academy nel foyer del padiglione 11, che inviterà il settore a scambiare preziose conoscenze e a fare rete.

