Agroalimentare, crescono le produzioni autunnali

Business da 1,4 miliardi all'anno in Lombardia sui 17 miliardi in Italia, con 650 milioni a Milano, circa 300 a Brescia, 100 a Bergamo, Pavia, Lecco. Prime in Italia Verona con circa 2 miliardi, Treviso e Firenze con oltre 1 miliardo.

«L'impegno dei giovani in agricoltura coinvolge anche le produzioni autunnali - spiega Giovanni Benedetti, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e direttore

di Coldiretti Lombardia - Il loro spirito imprenditoriale e la loro capacità innovativa sono sempre più rivolte a rispondere alle esigenze dei consumatori, che chiedono prodotti di qualità, stagionali e alleati del benessere».

Maggiore concentrazione di imprese in Italia a Bari, Trapani, Treviso, Foggia, Trento, Verona e Cuneo. Prima Bari con circa 10 mila imprese, +28% in cinque anni, seguita da Trapani con oltre 8 mila, Treviso con quasi 7 mila, +16%, Foggia con 6 mila, +7%, Trento, Verona e Cuneo con 5 mila, +13%, + 16% e +24%.

