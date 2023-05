A Milano torna TuttoFood: vetrina dell’agroalimentare con 19 aziende bresciane

Ci sono 19 aziende bresciane alla nuova edizione di TuttoFood, la fiera B2B per l’ecosistema agro-alimentare, che si svolgerà a FieraMilano da oggi, lunedì 8, a giovedì 11 maggio.

La manifestazione è punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore e per scoprire, disegnare e guidare il rilancio del comparto alimentare del futuro, in sintonia con i trend di consumo e le dinamiche di mercato. Qui i produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage incontrano, in un hub fortemente innovativo, i buyer con “effettivo potere d’acquisto”: distributori, importatori, gdo, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, out of home, chef.

Gli espositori

I numeri sono di grande rilevanza: gli espositori incontreranno circa 800 buyer altamente profilati da 86 Paesi, selezionati da Fiera Milano con il supporto di Ice Agenzia, provenienti per il 29% dall’Europa, Italia inclusa; 32% dalle Americhe; 18% da Asia e Paesi CIS; 18% da Medio Oriente e Africa; 3% da Oceania. Le delegazioni più numerose si registrano, in particolare, da Stati Uniti e Canada, Emirati Arabi Uniti, Cina, Australia, India, Francia. Tra le realtà bresciane che animeranno la piazza di TuttoFood 2023 (www.tuttofood.it), che torna con la prima edizione in condizioni pre- pandemiche, ci sono tra gli altri Agrifood, Consorzio per la tutela del Grana Padano, Il Pastaio, Unionalimentari, Valledoro, quindi Alcass, Tradizioni Padane, FattiDiGrano e Mulino Braga.

A fare da filo conduttore, in un palinsesto di eventi ricco, è il concetto di sostenibilità e l’obiettivo comune di adottare buone pratiche di filiera, anche per rendere più incisivo il contrasto allo spreco alimentare. È in programma il ritorno di Retail Plaza by TuttoFood, dove le grandi insegne della distribuzione italiana e mondiale interagiscono con le aziende e gli altri stakeholder in uno stretto dialogo.

Il concorso

Ritorna anche il Better Future Award, il riconoscimento promosso in collaborazione con le testate Gdoweek e MarkUp, che premia l’innovazione sostenibile in campo agroalimentare, comprese le iniziative socio-ambientali etiche. Realizzata in collaborazione con l’Associazione italiana Ambasciatori del gusto, la «Taste Arena» sarà un luogo in cui incontrare i grandi protagonisti della nostra cucina, ma anche l’inizio di un viaggio internazionale che mixa i sapori del mondo con la genuinità italiana alla ricerca di uno stile alimentare più consapevole, responsabile e sostenibile.

Sul palcoscenico dell’Evolution Plaza si potranno condividere le più recenti innovazioni delle tecnologie digitali riguardanti e-commerce, food delivery, app, tecnologie di supporto e blockchain.

A TuttoFood troviamo anche la Start Up Area, vetrina in cui le società più giovani e dinamiche presenteranno i prodotti innovativi. Viene inoltre riproposta l’iniziativa TuttoGood, in collaborazione con Banco Alimentare e altre realtà del terzo settore.

