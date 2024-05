Le mostre che inaugurano a Brescia questo fine settimana

Un fine settimana bresciano di vernissage molto attesi, quello tra il 16 e il 19 maggio 2024.

Rua Confettora

A partire da giovedì 16 maggio alle 18: all’interno del concept store Rua Confettora in corso Palestro 48 verrà inaugurata «Telegramma urgente, appunti visivi dalla Bonomi Art Collection», a cura di Ilaria Bignotti, con una selezione di opere da Bruno Munari a Francois Morellet e al Groupe de Recherche d’Art Visuel, da Enrico Castellani a Savador Presta. L’occasione è preziosa: si potrà osservare da vicino l’evoluzione dell’arte astratta e cinetica del Novecento attraverso una delle collezioni private più ampie e ricercate della provincia di Brescia, quella di Gianfranco Bonomi (Brescia, 1939, artista oltre che collezionista), curata dalla figlia Serena. La mostra resterà allestita fino al 30 giugno e sarà visitabile negli orari di apertura del negozio.

Galleria dell’Incisione

Sabato 18 maggio alle 18 ecco il vernissage di una mostra piuttosto speciale: quella di Giuseppe Rivadossi, che a quasi cinquant’anni dalla sua prima esposizione personale torna alla Galleria dell’Incisione con «Sculture recenti». Fino al 10 luglio lo spazio in via Bezzecca ospiterà una ventina di opere in legno, bronzo e gesso realizzate dall’artista nel corso degli ultimi due anni, caratterizzate da uno spiccato senso geometrico e sintetico. La mostra sarà visitabile tutti i giorni escluso il lunedì dalle 17 alle 20.

Baias Arte

Alle 18 di sabato pomeriggio Baias Arte, studio di consulenze e valutazione di opere d’arte mediorientale e islamica, inaugurerà «ColourEast, itinerari nell’arte contemporanea mediorientale», a cui seguirà una vendita all’asta. Si terrà presso Vulcano in via Adige 3 ed è a cura di Ilaria Bellucci e Roberta Marin. Una sessantina di opere di artisti e artiste racconteranno l’arte contemporanea della Penisola Araba e del Nord Africa e come questa ispiri gli artisti occidentali; la mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.30, oppure su appuntamento negli altri giorni, sempre con ingresso gratuito.

Libreria Serra Tarantola

Sempre sabato verrà inaugurata la mostra fotografica «Piazza della Loggia, 28 maggio 1974-2024» del medico del lavoro Pietro Gino Barbieri, uno dei fotografi presenti dopo lo scoppio della bomba, la cui macchina fotografica cristallizzò la tragedia. L’esposizione sarà visitabile alla Libreria Serra Tarantola dalle ore 11 di sabato e fino al 31 maggio, negli orari di apertura della libreria.

Mo.Ca.

Diverse le inaugurazioni del Ma.Co.f in via Moretto, presso Mo.Ca. in via Moretto 78: sabato alle 18 sono previsti i vernissage delle mostre di Francesco Cito «Archive in progress» (aperta poi fino al 30 settembre), di Carlo Orsi (sulle forme del ritratto, fino al 21 luglio) e di Mauro Raffini, «Masnà. Vite sospese tra centro e periferia» (fino al 19 giugno).