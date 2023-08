Nel weekend: Noyz Narcos a Festa Radio, mostre in centro, cinema e teatro

Nonostante le previsioni del weekend indichino qualche rovescio sparso nella giornata di sabato, il tempo dovrebbe rimanere bello per la maggior parte del weekend. Via libera allora alle escursioni in montagna, ma anche agli eventi artistici, culturali e musicali del fine settimana bresciano. Per le iniziative all'aperto si consiglia, in ogni caso, di verificare sui siti/canali social degli organizzatori prima di prenotare. Tutti gli eventi su abrescia.giornaledibrescia.it.

Arte e cultura

In città, proseguono le iniziative d’arte della Fondazione Brescia Musei. Plessi sposa Brixia, aperta al Museo di Santa Giulia dalle 10 alle 18, rimarrà aperta fino a gennaio dell’anno prossimo. Per la mostra, non manca una visita guidata: ci si ritrova domenica alle 11 alla biglietteria del Museo di Santa Giulia. La visita coprirà le opere esposte al Museo per giungere poi alla cella di Minerva del Capitolium. In esibizione per Plessi sposa Brixia ci sono le opere di Fabrizio Plessi – installazioni digitali, videoproiezioni e digital walls.

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo, invece, Nomad in a Beautiful Land – David LaChapelle per Giacomo Ceruti continua fino a novembre, al costo d’entrata di 10 euro. Gli orari sono i seguenti: dalle 10 alle 19 tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì.

In Carmine si ricorda la prestigiosa mostra China Now, aperta venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni Bellearti e Carme, presenterà opere provenienti dalla più importante collezione di arte contemporanea cinese al mondo, la Sigg Collection. L’ingresso è libero.

Da non perdere, sempre in centro storico, le Intrecci a Teatro al Teatro Grande. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, Fondazione Tassara e Fondazione del Teatro Grande di Brescia consolidano la collaborazione e, in occasione dell’apertura della Stagione Opera e Balletto 2023, presentano l’esposizione di una selezione di preziosi «tappeti a preghiera» persiani e caucasici del XIX secolo, parte della Collezione Zaleski, patrimonio della Fondazione Tassara. L'ingresso è gratuito nei seguenti orari: 10.00-13.00 / 14.30-18.00.

In provincia, si ricordano Retrospettiva di Mario Giacomelli (alla rocca di Lonato) e Acquaariaterrafuoco - L’opera di Helidon Xhixha sul Lago d’Iseo (lungolago di Clusane).

Musica e spettacoli

Continuano gli appuntamenti con una delle rassegne musicali più attese dell’anno. Per la XXXI edizione della Festa di Radio Onda d’Urto, si esibiranno sul palco di via Serenissima: il 18 agosto gli Asian Dub Foundation dall’Inghilterra con Rustybrass (l’ingresso costa 5 euro dalle ore 20 in poi), il 19 agosto Noyz Narcos con Speranza e Big Mama (costo 15 euro dalle ore 19) e, per finire, domenica 20 agosto i Punkreas con Gli Ultimi (5 euro dalle ore 20).

A Brescia città, prosegue l’iniziativa Estate nei quartieri, che vede le strade e le piazze della Leonessa animarsi con concerti e spettacoli dal vivo. In ambito musicale, si esibiranno a Urago Mella Sabato 19 Agosto alle 21 i Due Quarti – musica italiana (V. Della Piazza/Angolo via Interna).

In ambito teatrale, all’interno della medesima rassegna, venerdì 18 sarà invece la volta di Pindarico – Tout public – Circo Improvviso / Terzo Studio; il quartiere interessato per lo spettacolo definito un volo in bilico tra il reale e l’immaginario è Fiumicello (al Parco Guidi).

Sul Sebino, invece, sarà imperdibile il concerto-spettacolo Felliniana, uno degli appuntamenti più attesi della sesta edizione del festival «Onde musicali sul Lago d’Iseo». Protagonisti di questo evento, un omaggio all’opera di Federico Fellini attraverso le musiche di Nino Rota, saranno Giuseppe Nova e gli Archimedi, trio d’archi composto da Andrea Bertino (violino), Marco Allocco (violoncello) e Giorgio Boffa (contrabbasso). L’appuntamento è per venerdì 18 agosto alle 21:30 in piazza XIII Martiri a Lovere (BG). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per chi infine avesse voglia di cinema all’aperto, i Comuni di Brescia e di Rezzato propongono due pellicole rispettivamente il 19 e il 20 agosto alle 21 all’Arena del Centro (via Nino Bixio, costo di euro 5,00, con tessera 10) e venerdì 18 agosto alle 21 al Cortile delle scuole Tito Speri (via Leonardo da Vinci, Rezzato; stessi costi). I film sono Babylon (Damien Chazelle, 2022) e Grazie Ragazzi (Riccardo Milani, 2022) ed entrambi rientrano nella programmazione di Esterno Notte 2023, organizzata da Cipiesse in collaborazione con i comuni.

Sul territorio

Sono tante le escursioni da intraprendere da soli o in compagnia. Prima tra tutte, la Passeggiata paesaggistica e archeologica: sulle tracce della Cristianizzazione in Franciacorta sabato 19 agosto. L’obiettivo della passeggiata è assaporare i segreti di questa regione, camminando tra i vigneti delle sue colline e completando il tour con la visita dei siti archeologici della Pieve di San Bartolomeo a Bornato e dell’antica chiesa di San Vigilio a Monterotondo. A organizzare, Gruppo Amici dell’Antica Pieve. Il contributo a testa è di 3 euro e la durata del percorso 4 ore. L’appuntamento è alle 9 a Cazzago, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Bornato (Via Vittorio Emanuele III).

Sul Benaco, non può mancare l’escursione guidata alla Strada della Forra, con ritrovo domenica 20 alle 09:45 presso l’info Point di Pieve di Tremosine in Piazza Marconi. L'escursione è gratuita, ma sarà possibile partecipare a una degustazione con 7 euro. Organizza la Pro Loco Tremosine con il contributo di Regione Lombardia. Qui il livello della camminata si alza, con una durata di circa 5 ore e un’età minima di 10 anni.

Sempre sul lago di Garda, tornano gli aperitivi del Vittoriale, pensati per accogliere i visitatori prima del percorso all’interno della casa di d’Annunzio e del Parco. Gli appuntamenti fanno parte del ciclo di visite notturne chiamato Notturnale, ciclo di aperture serali del Vittoriale per tutti i fine settimana di agosto. L’orario di ritrovo all’ingresso è alle 20:45 di sabato 5 (Portali del Vittoriale) e il costo dell’esperienza è di 49 euro.

Per i bambini e le loro famiglie, infine, si suggeriscono le attività di We Love Castello, che si svolgono presso le aule didattiche del Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia – in Castello, appunto. Le prenotazioni si accettano tramite CUP (i prezzi variano a seconda dell’attività scelta). Con Futur-Treno, sabato 19 alle 10:30 i più piccoli (dai 3 ai 5 anni) conosceranno la storia della locomotiva, mentre domenica 20 alle 15:30 i bambini dai 6 agli 11 anni 2023 prenderanno parte al laboratorio Piccoli Rifugi Per Piccoli Viventi.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it