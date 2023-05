Nel fine settimana Teatri Mobili, progetti Slow Food e degustazioni

Con la pioggia o con il sole, sono tantissime le iniziative a cui sarà possibile partecipare da soli o in compagnia. Tornano alcuni dei mercatini più amati dai bresciani, tra abbigliamento vintage e slow food. Dai Festival pianistici alle mostre culturali a cielo aperto. Ancora, laboratori per bambini, escursioni di gruppo e concerti commemorativi. Non perdetevi queste e molte altre esperienze selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Inauguriamo il fine settimana con un’imperdibile escursione guidata. Alla scoperta della Forra 2023, organizzata dalla Pro Loco di Tremosine con il contributo di Regione Lombardia, accompagnerà i partecipanti attraverso la Strada della Forra, luogo in cui la natura si unisce all’ingegno umano. Tanti gli scorci panoramici disseminati lungo il percorso, con una tappa - ristoro proprio in uno dei luoghi più suggestivi della zona, al Ristorante La Forra. La gita outdoor di domenica 21 maggio è rivolta a persone con una discreta esperienza escursionistica e in buone condizioni psico – fisiche. Si consiglia, inoltre, l’utilizzo di scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento sportivo e adeguato (giacca antipioggia, cappello, occhiali da sole, zaino ecc). In caso di cattive condizioni meteo saranno previste variazioni dell’itinerario o l’annullamento dell’evento. L'escursione è rivolta ai ragazzi dai 10 anni in su e agli adulti. La partecipazione alla gita, che durerà circa 5 ore, è gratuita mentre la degustazione ha un costo di 7 euro. Il ritrovo è previsto alle 9:45 presso l'Infopoint Pieve di Tremosine (Piazza Marconi 1). Per maggiori informazioni: 0365 953185, marketing@infotremosine.com.

Stanno per arrivare alcuni dei mercatini più amati dai bresciani. Si parte da Borgo San Giacomo, più precisamente dal Castello di Padernello, con il Mercato della Terra, l’attesissimo progetto Slow Food promotore e creatore di una rete tra enti, istituzioni, produttori e associazioni. Cosa lo rende così unico? La promozione del cibo buono, pulito e giusto, nel rispetto del territorio e dell’economia locale. Qui potrai trovare anche laboratori del gusto, tavole della biodiversità, approfondimenti sulle produzioni e sulla trasformazione del cibo e tanti altri progetti. L’appuntamento tra le mura della roccaforte medievale è previsto per domenica 21 maggio, dalle 9 alle 18. Per info: 030 9408766, slowfoodbbs@gmail.com. L’ingresso è libero.

Si resta nell’ambito delle iniziative all'aria aperta, ma questa volta il protagonista è il vintage. Torna una nuova domenica con Mercantico, il prossimo 21 maggio a partire dalle ore 9 presso il centro storico di Lonato del Garda. La rassegna di antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo è pronta ad animare uno dei borghi più affascinanti del Lago di Garda. Ingresso libero. I contatti: 030 91392225, info@lonatoturismo.it. Per partecipare come espositori, invece, rivolgersi all'Assessorato al Commercio di Lonato del Garda: 030 91392225.

Sei un amante della birra? Allora non puoi certo lasciarti sfuggire Giro del mondo in 50 Spine. Sabato e domenica, al Xander Brewpub di via Dalmazia, potrai approfittare di una degustazione di spine provenienti da diverse nazioni. Cinquanta le birre servite dal nostro staff, accompagnate da assaggi con la formula a gettoni. Anche lo stand gastronomico resterà aperto venerdì 19 e sabato 20 maggio dalle 18 alle 00. Per informazioni chiama il numero 030 2070185 o invia una mail a info@xander-beer.it.

Musica

La meditazione è ormai riconosciuta come rimedio naturale, proprio come la musica. Venerdì 19 maggio saranno queste due arti a fondersi in occasione del Concerto di Mantra con Thea Crudi, in programma alle 19:30 presso la Villa Arcadio di Salò (in via Navelli, 2). Thea, oltre a essere una cantante spirituale, è anche scrittrice italo – finlandese con una formazione jazz internazionale alle spalle. Maestra di mantra e meditazione, da anni si impegna a diffondere il potere terapeutico dei Mantra in sanscrito. La sua passione l’ha resa stimata e riconosciuta, tanto da riuscire a influenzare anche il mondo della moda e a partecipare a trasmissioni televisive. Non farti scappare l’opportunità di ascoltarla dal vivo con il suo concerto “Mantra dell’Himalaya”. Il biglietto costa 30 euro. Prenotazioni e informazioni al numero 339 7711054 o via mail a info@yogaconemma.com.

Nel fine settimana un concerto ricorderà uno degli episodi più bui della storia di Brescia: la strage di Piazza Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974. Quarantanove anni dopo, il Coro Filarmonico di Brescia si ripresenterà alla città dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, per un commosso e partecipato ricordo alle vittime. Il Concerto del coro filarmonico è in programma per sabato 20 maggio alle 20:45 presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine. All’evento prenderà parte anche il Coro di Voci bianche San Bernardino di Chiari e l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, diretti dal maestro Massimo Mazza. L’ingresso è libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti.

Un nuovo evento unisce le città capitali italiane della cultura. Ci prepariamo a dare il benvenuto a AltroPiano Festival, il recente progetto che ha portato in città passeggiate musicali e spettacoli a teatro con un grande protagonista in comune: il pianoforte. Domenica 21 maggio è tempo di “Un pianoforte all’alba” alle 5:30 presso il Capitolium. Ad esibirsi al sorgere del sole ci sarà il pianista Pierangelo Taboni con un programma che parte da Ligeti per arrivare a Prokof’ev, passando per Giancarlo Facchinetti. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3285897828 o via mail a info@cielivibranti.it.

Spettacoli, film e teatro

Il Teatro DIS_PLAY c/o BRIXIA FORUM di via Caprera 5 si prepara ad accogliere uno spettacolo nello spettacolo con QUEENmania Rhapsody. A partire dalle 21 di venerdì 19 maggio la tribute band composta da Sonny Ensabella (alla voce), Fabrizio Palermo (al basso), Tiziano Giampieri (alla chitarra) e Simone Fortuna (alla batteria) porterà sul palco le musiche della storica rock band britannica. A dirigere il concerto a base di musica, video, narrazioni, immagini e costumi, ci penserà Daniele Sala che farà rivivere al pubblico l’ascesa del gruppo musicale che ha segnato la storia del rock dagli anni ’70 fino ad oggi. Per tutti gli amanti dei Queen, l’emozione e il coinvolgimento sono assicurati. Qui i biglietti. Contatti: info@cipiesse-bs.it, 030 2791881

Per il palinsesto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, stanno per arrivare tante iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione tra realtà carceraria e società civile. StraOrdinarie visioni #dodici anni di carcere ha organizzato diverse performance, webinar, conversazioni e mostre fotografiche. La manifestazione vuole dare luce al Progetto Verziano, realizzato da Compagnia Lyria in collaborazione con il Ministero della Giustizia Casa di Reclusione Verziano Brescia. Tali produzioni artistiche vedono la partecipazione di detenuti, detenute e liberi cittadini con l’intento di creare un ponte tra il dentro e il fuori, generando inclusione e senso di collettività. Si parte venerdì 19 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione dell’evento presso il cortile del MO.CA, dove ci sarà tempo per una presentazione del progetto seguita da un aperitivo. Il pubblico verrà accolto da #Istantanea01, l’esito del laboratorio di danza contemporanea svoltosi presso la Casa di Reclusione di Verziano che vedrà l’esibizione di alcuni detenuti insieme ai performer della Compagnia Lyria. Negli spazi del Ma.Co.f Centro della fotografia italiana viene inoltre inaugurata la mostra fotografica di Daniele Gussago “Nell’ombra la luce. Nell’ombra vedere”. Sabato 20 maggio, invece, saranno tantissime le iniziative disseminate nei luoghi di cultura del centro storico: dalla presentazione del libro “Dalla parte sbagliata” presso l’InformaGiovani, alla proiezione di video lasciando spazio anche al dialogo. Domenica 21, invece, si terrà l’evento più atteso: lo spettacolo “L’incontro di due frecce in volo”, in programma all'IDRA Teatro in due turni, rispettivamente alle 17 e alle 20:45. Per i biglietti clicca qui. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad accezione dello show teatrale, il cui biglietto costa 10 euro. Info: info@compagnialyria.it. Qui il programma completo.

Finalmente la stagione lo consente e tornano quindi gli eventi nelle piazze cittadine. Venerdì 19 maggio alle 21 la Banca Etica presenta Telmo Pievani e Banda Osiris in AcquaDueO. Un pianeta molto liquido, un appuntamento gratuito in Piazza del Duomo per ricordare a tutti quanto il nostro pianeta sia fragile e necessiti protezione e salvaguardia. Ad affrontare musicalmente il tema Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere), Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) e Telmo Pievani (filosofo della Scienza). La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per prenotare il tuo posto.

Arte e cultura

Il Museo di Santa Giulia ospita Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hütte. Luce della Montagna, la mostra che attraverso le opere di diversi artisti intende esplorare l’universo iconografico della montagna. L’esposizione, visitabile per l’intero fine settimana dalle 10 alle 18, consente di ammirare le cime più affascinanti del mondo grazie agli scatti di alcuni dei protagonisti più icononici della fotografia contemporanea e del Novecento. L’ingresso alla mostra costa 13 euro. Per maggiori informazioni: 030 2977833-834, cup@bresciamusei.com.

Un'esposizione a cielo aperto invade gli spazi esterni del Castello di Brescia. Per tutto il fine settimana, dalle 6 alle 23, sarà possibile visitare la mostra di Davide Rivalta. Si tratta di una passeggiata tra le sculture animalier realizzate dall’artista, un gioco basato sull'incontro tra uomo e animale. Presenti anche i gorilla, le sculture- simbolo degli anni di esordio dell’artista, oggi grande interprete internazionale. Per info: +39 030 2977833 / 834, cup@bresciamusei.com.

Presso la Cascina Maddalena di Sirmione (in via Maddalena, 17) arriva Donne che hanno attraversato la storia, tra Sirmione, Brescia e Bergamo. La mostra di Elealtratto (Elena Volongo) sarà visitabile per tutto il weekend – venerdì 19 e sabato 20 maggio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18, domenica 21 maggio dalle 8:30 alle 17:30 – e accoglie una serie di ritratti al femminile. L’obiettivo sarà far conoscere ai visitatori alcuni dei volti femminili che hanno ricoperto un ruolo importante e decisivo per le sorti di queste città, tra personalità più famose e altre meno conosciute ma ugualmente rilevanti. L’ingresso è gratuito e si consiglia la prenotazione tramite mail info@cascinamaddalena.com.

Per famiglie

Il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia apre le porte ai più piccoli con un laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni in occasione di We Love Castello. Durante Naturalmente artista! i baby partecipanti conosceranno più a fondo gli alberi e, grazie alle letture dei bibliotecari, scopriranno che è la natura per prima a creare delle opere d’arte. L’appuntamento è per sabato 20 maggio alle 10:30, in via Castello 9. La partecipazione costa 8 euro per i bambini e 8 euro per gli accompagnatori. Per maggiori informazioni chiamare i numeri +39 030 2977833 – 4 o inviare una mail a cup@bresciamusei.com.

Domenica 21 maggio un laboratorio vuole avvicinare i più giovani a un materiale sempre più prezioso: la carta. Intrecci di carta si rivolge a tutte le famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni che desiderano trascorre un pomeriggio da dedicare ad attività divertenti e allo stesso tempo formative. Alle 15, presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno (in via Valle delle Cartiere 57/59), i partecipanti e i loro supervisori creeranno delle vere opere d’arte partendo da delle piccole strisce di carta. La partecipazione costa 5 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria: 0365641050, info@valledellecartiere.it.

E se fossero le mani, invece delle parole, a raccontare storie? Questo diventa realtà con Teatri Mobili: Manoviva, uno spettacolo in miniatura organizzato da Teatro Telaio e prodotto da Girovago e Rondella con la Compagnia Dromosofista. Con un bus e un camion allestiti a teatri, le performance arrivano ovunque. Il Parco Caduti di Nassirya è il luogo perfetto per godersi la bravura e le acrobazie di Manin e Manon, le due mani protagoniste, capaci di esibirsi in numeri di giocoleria davvero strepitosi! Il biglietto costa 6 euro, acquistalo qui. Lo spettacolo è adatto ai bambini con più di 3 anni e si ripeterà in più turni durante tutto il fine settimana: venerdì 19 alle ore 09:15, 11:00 e 16:30; sabato 20 e domenica 21 maggio alle ore 11:00, 15:00 e 17:00.

