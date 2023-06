Festa della Musica: il racconto di una città che suona, canta e balla

È iniziata questa mattina alle 10 la Festa della Musica 2023: 80 palchi per le vie di Brescia, su cui si esibiranno 650 gruppi per un totale di 3500 fino a mezzanotte. Una giornata che Radio Bresciasette seguirà in diretto (qui potete trovare lo streaming) e con un ricco calendario.

Il caldo afoso della mattinata di fine giugno non ferma i bresciani dallo stare sotto il sole, per scoprire una realtà incantata, quella della musica. C’è chi è già accorso in strada nelle prime ore del Festival per seguire le band di proprio interesse, chi si ferma sorpreso dal sentire le note di una canzone che conosce, ma forse si era dimenticato. Chi canticchia, chi muove le mani oppure ondeggia a ritmo di musica. Sono persone di tutte le età. Dalla strada qualcuno sente una melodia, e si avvicina incuriosito. Brescia è animata dalla musica, il cui potere è magico: è capace di unire.

Le prime note si sentono già da corso Palestro. «Brescia, sveglia!» urlano i musicisti di Crashband in corso Zanardelli, mentre fanno le prove al microfono: «Prova, prova, prova…».

Risuonano i primi accordi: «Come viene viene». A Brescia la festa è ufficialmente iniziata.

Crashband in corso Zanardelli

Si cammina, arrivando fino a Mo.Ca. Lentamente le note pop/rock ne lasciano spazio ad altre, provenienti da un mondo lontano.

Il coro Hamwaj - Betlemme e Hebron trasportano il pubblico in un mondo lontano, dalle tinte di sogno e di ricordo. Alle persone presenti non rimane altro che ascoltare incantati, scoprendo nuove melodie. C’è chi tra il pubblico canticchia in ebraico, forse ricordando la sua terra natia.

Il coro Hamwaj - Betlemme e Hebron

Il ritmo è dinamico. Terminato il coro e il viaggio a Betlemme, dopo una grande ovazione c’è un intermezzo musicale. A terra viene steso un telo e al Mo.Ca la musica cambia. Ora è il momento di danzare: è l’evento finale del laboratorio «musica, ascolto e ritmo» di Escape Project. I danzatori partono da sotto il portico, e fanno viaggiare il pubblico per l’edificio durante le varie esibizioni, a tre o in duetto. In tanti a riprendere ed immortalare il momento, perché la danza è libera espressione e anche questa forma d’arte è in grado di far viaggiare la fantasia.

Escape Project al Mo.Ca

A fine esibizione i due ragazzi, Giuseppe e Alice, faticano a trattenere il fiato corto. Ballano da tanti anni, ma ogni volta si emozionano: esibirsi al Mo.Ca in questa giornata particolare non è stato da meno. Anche a fine spettacolo, c’è chi passa accanto e fa loro i complimenti.

Le esibizioni al Mo.Ca

Sono tanti i musicisti che si esibiscono in centro città, come il complesso jazz tra via Trieste e via X Giornate. Le note si percepiscono quasi da piazza Vittoria, e in tanti sono inevitabilmente attirati per scoprire di cosa si tratta. Il complesso è di gradimento: lo testimoniano gli applausi a fine esibizione, che fanno da sfondo ad un vivace sabato mattina in città.

Il complesso jazz tra via Trieste e via X Giornate

Ancora una volta, le note cambiano. In piazza della Loggia Erika Guastoldi e Flavio Minelli, con la loro musica classica, fanno da cornice alla vitalità della piazza e i banchi del mercato. Ed ecco che la marcia di Schubert inonda la Loggia e fa rivivere attimi che sembrano tratti da un film.

Musica classica con Erika Guastoldi e Flavio Minelli

Verso l’ora di pranzo, molti gruppi sono sul punto di terminare. I tecnici trasportano via gli strumenti musicali, i musicisti ringraziano. «È la nostra prima volta a suonare qui, speriamo davvero sia l’inizio di qualcosa di bello» dice il frontman di una giovane rockband al termine della loro esibizione.

In corso Zanardelli, i Road in the Street continuano il loro concerto rock’n’roll, nonostante il caldo sia diventato più intenso. «Bravi!» Grida chi è rimasto tra il pubblico.

Le saracinesche di alcuni negozi si abbassano.

Road in the Street

Per un po’ gli accordi della festa della musica si fermano. L’appuntamento è ad oggi pomeriggio e a stasera.

Il pomeriggio

A metà pomeriggio, in piazza Vittoria, a farla da padrone è il caldo. Qualche spettatore c’è, riparato all’ombra dei portici. Non sono tanti, ma chi c’è applaude con entusiasmo un gruppo di donne vestito di bianco che balla sotto il sole, con gli occhi chiusi e due «no» scritti con quello che pare rossetto sugli avambracci. È qui infatti che si trova il palco contro la violenza sulle donne. Un progetto che la Festa della Musica accoglie da qualche edizione e che oggi spicca vicino all’uscita della metro con borse, magliette, volantini e progetti. Sette i centri antiviolenza coinvolti tra Brescia e provincia, che espongono su pannelli informativi i diversi progetti a supporto delle loro comunità locali: da laboratori di realizzazione di borse, a merchandising il cui ricavato andrà in beneficienza.

In piazza Vittoria si balla contro la violenza - Foto © www.giornaledibrescia.it In piazza Vittoria si balla contro la violenza - Foto © www.giornaledibrescia.it In piazza Vittoria si balla contro la violenza - Foto © www.giornaledibrescia.it In piazza Vittoria si balla contro la violenza - Foto © www.giornaledibrescia.it In piazza Vittoria si balla contro la violenza - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tra i banchetti, anche un palco. Che, a differenza di quanto era accaduto l’anno scorso,. «Quest’anno il tema sul quale vogliamo fare sensibilizzazione è la violenza sessuale e il concetto di consenso - racconta una volontaria - pertanto questo è un problema che riguarda tutti, indipendentemente dal genere. Sul palco ci saranno sia uomini che donne in una percentuale paritaria».

L’atmosfera cambia rapidamente una volta girato l’angolo. Di fronte al Caffè Impero la musica si fa hip-hop, l’età media si abbassa, compaiono cappellini da baseball e da pescatore per stare sotto il palco anche se il sole è battente.

Hip hop in piazza Vittoria

: sono solo alcuni dei gruppi e degli artisti che saltano sulle assi del palco con gli occhiali da sole per animare l’atmosfera con rap, hip hop, trap, elettronica. Qualcuno si lamenta del caldo, ma la maggior parte del pubblico salta a ritmo e qualcuno canta tra un sorso e l’altro di birra.

Pochi passi e nuove note attirano l’attenzione degli spettatori, radunati a decine e attentissimi sotto le volte della Loggia. Non è solo l’aria che qua filtra e rende più sopportabile il pomeriggio, sul palco gestito dall’associazione Musical-Mente il gruppo di giovanissimi (tutti minorenni tranne l’insegnante, alla chitarra elettrica) dei Jumping Monkeys si esibisce su una cover di Stevie Wonder. La programmazione è un po’ in ritardo rispetto alla scaletta ma nessuno si lamenta: tra chi fa una storia Instagram e chi si appoggia alle colonne serpeggia l’entusiasmo.

Jumping Monkeys sotto al Loggia

La serata

Al lato del palco si ammassano i gruppi che saliranno sul palco dopo i ragazzi: tantissimi i giovani, come già era stato anticipato durante la presentazione dell’evento da parte dell’associazione, vincitrice di un bando rivolto agli Under35, le cui storie verranno raccontate durante la giornata.

Il caldo inizia a scemare e i bresciani iniziano a radunarsi nelle piazze teatro della Festa della Musica. Tra chi saluta entusiasta i cugini bergamaschi al gate, chi fa aperitivo dondolandosi a ritmo di musica e i numerosi che si affollano sotto i palchi, la città diventa un crogiolo di colori e stimoli.

Gli occhi però sono tutti puntati sulla Loggia, dove, al termine di un’esibizione del giovane coro di MusicalMente, tutti si affollano per l’accensione dell’installazione «Crescere insieme - la cura del volo»: 10mila origami a forma di gru realizzati dai bimbi di Brescia e provincia mesi con gli stessi cartoncini dei colori di BGBS2023 sventolati all’inaugurazione dell’anno della cultura a gennaio. Prima della grande accensione, tra gli applausi del gruppo, l’orchestra musicalmente si è esibita in un mini concerto, chiosando con l’inno di Italia e con l’inno delle due capitali.

La Festa anima il Carmine

- in un centro città gremitissimo - tra i diversi palchi del centro. La maggior parte dei suoni ora peròdove sciami di giovani ma non solo ballano su ritmi da caraibico a rock fino a ritmi tecno e moderni. Tante le esibizioni, che continueranno fino alla 24.

