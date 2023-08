Da Martin Luther King alla strage di Beslan con Nunzia Vallini editorialista su Rai Storia

Dall’«I have a dream» di Martin Luther King alla strage di Beslan, passando per il ricordo dell’imprenditore antimafia Libero Grassi, del poliziotto italoamericano Joe Petrosino, di Jack lo Squartatore, del Re Sole e di Giovanni Verga. Storie e personaggi che si intrecciano nelle ricorrenze dal 28 agosto al 3 settembre, scelte e commentate da Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, che torna come editorialista della settimana a «Il giorno e la Storia», il programma di Rai Cultura - firmato da Giovanni Paolo Fontana - in onda tutti i giorni a mezzanotte e 10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14 e 20.10 su Rai Storia (orari che, di volta in volta, possono avere variazioni di qualche minuto).

La settimana si apre, nella notte tra oggi e domani, tornando a 60 anni fa: a Washington, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200mila persone, il leader dei diritti civili Martin Luther King usa forti parole di condanna della segregazione razziale, pronunciando il famoso discorso dell’«I Have a Dream».

Due protagonisti della lotta alla criminalità organizzata nel secolo scorso sono al centro delle ricorrenze successive: martedì 28 Nunzia Vallini ricorda l’omicidio a Palermo, nel 1991, di Libero Grassi, l’imprenditore che si era opposto al pizzo e alla mafia, e mercoledì 30 la nascita in provincia di Salerno, nel 1860, di Joe Petrosino, il poliziotto nemico giurato dell’organizzazione criminale mafiosa newyorkese della «mano nera», anch’egli assassinato a Palermo, nel 1909. Giovedì 31 obiettivo sul primo omicidio, nel 1888, commesso dal serial killer londinese Jack lo Squartatore.

Venerdì primo settembre ricorre la morte a Versailles di Luigi XIV, detto Re Sole, l’uomo che accentrò in sé tutto il potere dello Stato esautorando la nobiltà francese.

Sabato 2 è di scena Giovanni Verga, il maggiore esponente del verismo letterario, nato nel 1840 a Vizzini, in Sicilia. Tra le sue opere «I Malavoglia» e «Mastro don Gesualdo», in cui si avverte il profondo pessimismo per la società del suo tempo.

La settimana del direttore del Giornale di Brescia si chiude domenica 3 tornando al 2004 a Beslan, nel Caucaso: le forze speciali russe fanno irruzione nella scuola Numero 1 e mettono fine al massacro compiuto da un gruppo di fondamentalisti islamici e separatisti ceceni che avevano sequestrato 1200 persone: 355 morti, di cui 186 bambini, e oltre 700 feriti è il bilancio finale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it