Cantanti cercansi: a Brescia le selezioni per il «Mia Martini»

La strada per il successo nel mondo della canzone italiana può passare da Brescia. Si terranno, infatti, anche nella nostra città e a Milano, uniche città lombarde, le audizioni per il «Concorso Mia Martini», nato 28 anni fa con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del canto e della musica.

Per partecipare alle selezioni - in programma l’11 aprile nel teatro della parrocchia di Cristo Re, in via Filzi 5 (per iniziativa dell’associazione Amici della musica e grazie ai maestri dell’orchestra Banda del Borgo) - ci si deve prenotare, entro il 6 aprile, al numero 360417924. I candidati saranno poi sentiti in base al numero di prenotazione e a seconda delle tre categorie di appartenenza: «Una voce per Mimì», per bambini o bambine dai 4 ai 12 anni; «Nuove proposte per l’Europa», per chi ha dai 13 ai 35 anni; «Evergreen», dai 36 anni in su. Le audizioni sono gratuite e vi possono partecipare cantanti sia come solisti sia all’interno di gruppi.

«In base al numero di prenotazioni - spiega Beatrice Nardo, presidente dell’associazione che si è fatta carico dell’organizzazione e che sarà anche presidente della giuria -, verrà creato un cronoprogramma, che sarà comunicato in anticipo ai candidati. Quindi, in ogni caso, si procederà in base alle categorie».

All’audizione i partecipanti dovranno esibirsi dal vivo con l’ausilio di una base musicale, portata da loro, e potranno scegliere sia cover di brani già noti sia canzoni inedite. A valutare i concorrenti sarà una giuria composta da maestri di musica e il loro giudizio sarà, ovviamente, insindacabile. Ai candidati sarà comunicato subito l’eventuale superamento di questa prima selezione e chi ce la farà potrà partecipare alla seconda fase, consistente in un corso di formazione della durata di tre giorni a Roma con professionisti qualificati (al costo di 300 euro per vitto e alloggio), cui i cantanti selezionati si dovranno iscrivere entro dieci giorni dall’audizione bresciana.

L’ultima tappa del concorso sarà la finale che si terrà in Calabria, terra natia della famosa cantante. Corso a Roma e finalissima saranno gestiti dall’organizzazione nazionale. Il regolamento completo può essere letto sul sito www.premiomiamartini.it.

