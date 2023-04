Campiello Giovani, nella cinquina anche un 18enne bresciano

C’è anche il 18enne bresciano Emanuele Tomasoni nella cinquina finalista della 28ª edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Con Emanuele, selezionato con il racconto «Tra sorrisi e macerie» in gara anche Elisabetta Fontana, 21 anni di Como; Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo (Co); Ester Mennella, 18 anni di Foggia; Chiara Miscali, 19 anni di Ardauli (Or).

Lo stesso Emanuele così descrive il proprio racconto: «È la storia di un ragazzo che già dall’infanzia soffre in prima persona per le conseguenze della guerra. Perde suo padre e questa perdita lo condurrà in un viaggio dove potrà scoprire nuovi e più maturi aspetti di se stesso e aiutare le persone non come soldato come suo padre, ma in quanto volontario».

Questa la motivazione della giuria che ha selezionato il racconto del bresciano: «Nell’intreccio narrativo ben riuscito, che descrive i giochi di un bimbo e la sua memoria creativa di figlio, il racconto esprime, in modo commovente ed equilibrato, la ricerca e il desiderio di incontro e di pace, come eredità affettive del proprio padre. Tra le macerie di un conflitto, si stagliano limpide amicizie di adolescenti che ridonano sorrisi a chi soccombe alla disperazione e alla inutilità di ogni sopraffazione di guerra e di separazione». Il vincitore sarà proclamato il 16 settembre a Venezia, assieme a quello del Premio principale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it