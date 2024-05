Tovaglie colorate e outfit a tema: il 18 maggio a Brescia va in scena la «Color dinner»

Una distesa di tovaglie colorate e outfit a tema. Sarà il colpo d’occhio della «Color dinner» organizzata da Obiettivo sorriso con il Comune di Brescia e l’associazione Anemone sabato prossimo, 18 maggio, al parco Caduti di Nassirya, in via Trivellini. È una novità che si aggiunge alla quinta edizione di «Amici a 4 zampe» dedicata ai nostri amici animali, in programma domenica, sempre al parco di via Trivellini.

La «Color dinner» è stata pensata sullo stile della famosa «Cena in bianco». Ma anziché un unico colore, ce ne saranno tanti. L’importante è che ciascuno ne scelga uno solo per il tavolo e l’outfit. Cena, tavolo, o una tovaglia per la soluzione picnic, e sedie dovranno essere portati da casa. Il parco dovrà essere lasciato pulito così come è stato trovato. L’accesso sarà gratuito e dalle 18.45 saranno attivi gli stand gastronomici della Cooperativa Anemone con i loro menù d’asporto per chi non ha avuto la possibilità di cucinare.

Per i più pigri e per chi abita lontano sarà possibile anche richiedere tavole e panche fino a esaurimento scorte. La cena inizierà alle 20 e l’intrattenimento musicale proseguirà fino alle 23.

La quinta edizione di «Amici a 4 zampe», in programma domenica, avrà come di consueto l’obiettivo di far conoscere le attività delle associazioni che si occupano di animali e dare consigli educativi e consulenze con esperti del settore. La giornata aprirà alle dieci e alle 10.30 partiranno le passeggiate con gli educatori che arriveranno in piazza Loggia e poi torneranno al parco. Ci saranno poi le esibizioni con gli esperti cinofili, la sfilata canina, l’aperitivo a 6 zampe e dalle 18 nuovo aperitivo con cocktail, musica e balli.