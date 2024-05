Spray urticante nel vano scale della metropolitana di Brescia, stazione Vittoria chiusa per un’ora

Allarme intossicazione nel pomeriggio alla stazione metropolitana Vittoria in città. Attorno alle 14.30 alcuni passeggeri che stavano salendo le scale hanno accusato dei malesseri ed è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale. Le verifiche hanno chiarito che si è trattato di uno scherzo, l'ennesimo, di alcuni ragazzini che hanno spruzzato spray urticante nel vano delle scale.

In pochi minuti i parametri sono tornati alla normalità e attorno alle 15.30 la stazione è stata riaperta dopo che è stata controllata la funzionalità di tutti gli impianti. La Polizia Locale ha acquisito le immagini di videosorveglianza per provare ad identificare gli autori del gesto. Rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.