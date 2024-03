Sicurezza a bordo, l’esercitazione nel cantiere di Navigarda

Esercitazioni in corso nel cantiere navale di Navigazione Laghi a Peschiera. In questi giorni il personale di Navigarda è coinvolto in una serie di simulazioni antincendio, in collaborazione con i Vigili del fuoco di Brescia-Salò e di Verona-Bardolino.

«La sicurezza è fra gli obiettivi strategici della gestione governativa e si persegue sia con il costante monitoraggio e miglioramento dei processi interni, sia con la collaborazione istituzionale con gli enti preposti - commenta il gestore governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi -. Le esercitazioni sono in tal senso momenti fondamentali per rafforzare il know-how reciproco e migliorare l’operatività nella gestione delle emergenze».

«Navigazione Laghi - aggiunge Giuseppe Mafale, direttore di Navigarda – ha inserito questo importante momento formativo nell’ambito del progetto di Home Academy interna, che vede la collaborazione con diverse realtà del territorio».

«Da parte dei Vigili del fuoco c’è sempre piena disponibilità a partecipare attivamente a queste giornate formative – concordano Luigi Giudice, comandante dei Vigili del fuoco di Brescia ed Enrico Porrovecchio, comandante di Verona –, durante le quali i nostri operatori hanno la possibilità di conoscere le caratteristiche specifiche delle unità navali e di rapportarsi direttamente con i comandanti e il personale di Navigazione Laghi».