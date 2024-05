«Segui la bici gialla», la scritta misteriosa apparsa nei luoghi simbolo di Brescia

Nella serata di ieri è apparsa una scritta misteriosa in alcuni luoghi simbolo di Brescia, tra cui via del Castello, via dei Musei, piazza della Vittoria, piazza Rovetta e Largo Formentone. «Segui la bici gialla», il messaggio proiettato su muri ed edifici, e corredato da una data: 24 maggio 2024.

A segnalarlo sono stati diversi lettori incuriositi. È probabile che si tratti di un'iniziativa pubblicitaria: il «mistero», dunque, dovrebbe essere svelato nella giornata di venerdì.