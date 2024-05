Scivola in un dirupo per soccorrere un asino, recuperata dai Vigili del fuoco

Intervento di soccorso complesso domenica a Breno intorno alle 12 per due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Una donna scivolata in un dirupo nel tentativo di soccorrere un asino che nel percorrere un sentiero era anch'esso scivolato in una scarpata. Le squadre intervenute hanno raggiunto la donna che, nonostante le escoriazioni, si trovava in buone condizioni di salute. Attraverso tecniche speleo alpino fluviali la donna è stata riportata sul sentiero. L’animale, invece, dopo essere scivolato è riuscito autonomamente a scendere a valle.