prova da carta non pubblicata a web

Un intervento immediato per tutelare il territorio e la salute di chi lo abita. Sempre in un’ottica di condivisione tra istituzioni e cittadini.

È in questo scenario che si colloca l’approvazione del Piano di caratterizzazione e del Piano di monitoraggio della acque di falda dell’area verde di via della Trisia al villaggio Violino. Nello specifico, un’area di circa 6.400 metri quadrati (adiacente alle rotaie verso via Violino di sotto) del parco John Lennon verrà sottoposta da aprile alle operazioni di caratterizzazione, utili per rilevare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti: entro luglio Arpa provvederà poi a convalidare i dati.

«L’Amministrazione è attenta e si impegna molto per salvaguardare la salute delle persone - sottolinea la sindaca Laura Castelletti -. Vogliamo dare informazioni trasparenti, in merito alle azioni che mettiamo in campo e alle condizioni delle aree comunali».

Sarà un intervento preventivo, in una porzione di parco confinante con il terreno da cui nel 2020 era stato rimosso un cumulo di rifiuti ed era stata eseguita una verifica sul fondo che aveva rilevato quantità di materiali inquinanti superiori alle concentrazioni di soglia di contaminazione. Tra il 2021 e il 2023 altre analisi - tra cui quella sulla falda acquifera - hanno poi evidenziato valori oltre la soglia di antinomio, arsenico, cadmio, mercurio, rame, piombo, zinco, idrocarburi pesanti, diossine e furani e Pcb.

Arpa ha chiesto così che fossero integrati i Piani, estendendo le operazioni anche all’area vicina (numeri di mappale 930 e 925). «Andremo a creare delle maglie specifiche che ci permetteranno di comprendere cosa c’è nel terreno - spiega l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi -. È un’azione precauzionale: sappiamo che il nostro territorio ha criticità ambientali importanti e per questo vogliamo fare tutto con chiarezza».

Lunedì è stata fatta la determinazione di approvazione positiva dei Piani e adesso si dovrà individuare l’operatore che eseguirà le indagini. «La zona di parco interessata verrà recintata in maniera “leggera” presumibilmente già a partire dalla prossima settimana», precisa Susi Canti, responsabile del settore UdP Risanamento ambientale e bonifiche. Nella porzione inutilizzabile rientra anche una piastra da gioco, ma tutto il resto del parco John Lennon sarà fruibile.

Lunedì prossimo, alle 20.45, la sindaca Castelletti e l’assessora Bianchi incontreranno la cittadinanza nella sala civica Violino di piazza don Teotti per discutere delle tematiche. «Sarà un momento importante, utile per informare le persone che vivono il quartiere», commenta il presidente del CdQ Violino Andrea Rolfi.