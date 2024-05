Precipita in un dirupo a Polaveno: 83enne portato al Civile

Un uomo di 83 anni è precipitato accidentalmente nel tardo pomeriggio in un dirupo a Polaveno mentre percorreva via Tonetti, una strada vicino al suo luogo di residenza.

L'uomo ha riportato dei seri traumi alla testa che hanno fatto consigliare il suo trasferimento all'ospedale Civile. Per soccorrerlo è intervenuto il team dell’elisoccorso. Nonostante non sia ritenuto in pericolo di vita, a causa della sua età è stato trattenuto in reparto.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche una squadra del Soccorso Alpino e i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia