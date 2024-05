Monitoraggio e innovazione, si è chiuso il progetto «MoSoRe sulla mobilità sostenibile

Hanno installato sensori e colonnine di ricarica, utilizzato materiali innovativi per riparare ponti, monitorato il traffico e le infrastrutture. Tutto questo, nell’arco di trenta mesi, con il progetto «MoSoRe@Unibs» che sta per Mobilità Sostenibile e resiliente. Capofila è l’Università degli Studi di Brescia, coadiuvata da sette partner, Imbal Carton, Italcementi, Enea, Ingenera, Fasternet, GeneGis Gi, St Microelectronics.

Le finalità

Obiettivo, monitorare la resilienza di sistemi e infrastrutture per la mobilità lombarde e proporre soluzioni per renderle più resilienti, sostenibili, sicure e innovative, anche in presenza di eventi o situazioni di emergenza. Cofinanziato da Regione Lombardia attraverso il bando «Call Hub Ricerca e Innovazione», con 4,5 milioni di euro, il progetto ne vale complessivamente oltre dieci.

Cinque le azioni della progettualità: sistemi di monitoraggio del traffico in particolare in presenza di infrastrutture critiche; soluzioni per aumentare la resilienza delle infrastrutture; sensoristica innovativa per il rilevamento delle vibrazioni e la manutenzione predittiva; sviluppo di piattaforme Ict per la mobilità intelligente e sostenibile; installazione di colonnine di ricarica. Quattro i dipartimenti coinvolti della Statale, Ingegneria civile, dell’Informazione, Economia e Management, Scienze dell’Informazione, 55 tra docenti e ricercatori impegnati, 32 nuove risorse reclutate.