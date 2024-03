Largo Formentone, rapinano un venditore ambulante e poi tirano un pugno al poliziotto

Se la sono presa con il più debole, un venditore ambulante straniero di peluche e accendini, e lo hanno minacciato con un arnese di ferro prima di rapinarlo dei pochi soldi che aveva in tasca. Ma questa volta almeno uno dei passanti che hanno assistito alla scena non si è voltato dall’altra parte e ha allertato il numero unico di emergenza permettendo alla polizia di rintracciare e arrestare i due rapinatori.

L’episodio è accaduto l’altra notte in Largo Formentone, tra piazza Loggia e via San Faustino. Brandendo un arnese, due uomini hanno aggredito il venditore e lo hanno derubato prima di fuggire via.

Le pattuglie della Volante della Questura hanno ascoltato la descrizione dei due soggetti e poco dopo li hanno intercettati e bloccati in via San Faustino. Alla vista degli agenti però i due hanno cercato di reagire e uno ha sferrato un pugno al volto di un agente. I due, che hanno 20 anni e fino a ieri erano incensurati, devono ora rispondere di rapina e resistenza.