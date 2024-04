Il vento fa cadere una pianta in via Maggi: strada temporaneamente chiusa

Le forti raffiche di vento abbattutesi nelle ultime ore su Brescia hanno provocato la caduta di una pianta in via Berardo Maggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, al lavoro per liberare la strada dai rami e rimetterla in sicurezza.

Nel frattempo, la circolazione in quel tratto è stata temporaneamente sospesa: la strada rimarrà chiusa fino a che l'intervento dei pompieri non sarà ultimato.