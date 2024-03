Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un appartamento a Brescia

Un uomo di 79 anni, originario di Como, è stato trovato senza vita in casa in via Verona a Brescia. Il corpo dell’uomo, a letto e con le lenzuola alzate fino al mento, è in avanzato stato di decomposizione e sarebbe deceduto quindi da tempo. Secondo le prime ricostruzioni si tratta di ex un senza fissa dimora che viveva in un’abitazione Aler.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da giorni. Le condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento sono pessime. Si tratterebbe di morte naturale, ma in casa ci sono comunque gli agenti della Scientifica della Polizia per escludere altre ipotesi.