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Tutte le edicole aperte domenica 17 maggio a Brescia città

Sono 47 le rivendite aperte anche nella giornata di festa in cui potete trovare il nostro quotidiano. Ecco l’elenco completo
Un'edicola aperta (archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Un'edicola aperta (archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Anche la domenica, come pure nei giorni festivi, le edicole restano un presidio prezioso per chi vuole informarsi acquistando giornali e riviste. In città, a Brescia, non mancano punti vendita in cui trovare i quotidiani, tra cui naturalmente il Giornale di Brescia. Il nostro quotidiano sarà infatti regolarmente in edicola, senza dimenticare che, come sempre, è disponibile anche l’informazione del nostro sito.

Ecco a seguire la tabella completa delle 47 rivendite aperte di certo al mattino, in molti casi anche più tardi, domenica 17 maggio 2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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