Non è sopravvissuta la ragazzina di 15 anni investita ieri sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda mentre era in compagnia della sorella, di 10 anni più grande, che è invece rimasta ferita in modo lieve. Le due ragazze sono residenti in provincia di Alessandria. Erano a Desenzano per il compleanno della nonna, che abita a Pozzolengo.
Le condizioni dell’adolescente erano apparse immediatamente disperate e la giovane è deceduta dopo una notte in ospedale. Ad investirle un’auto mentre le due sorelle stavano attraversando sulle strisce pedonali in viale Motta. Sottoposto all’alcoltest il guidatore è risultato negativo.