Chiara senza più Fede(z), ma con i like

I Ferragnez sono Ferragnex? Tutto porta alla fine della storia di casa vissuta sempre a porte di casa aperte

1 ' di lettura

Chiara Ferragni e Fedez in una foto del 2023 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nella buona, ma non nella cattiva sorte. Con sospetto che si tratti però di cattiva fede. E intanto, abbiamo il (presunto) cattivo Fede(z). C’eravamo tanto amati e avevamo tanto fatturato, però adesso non più. I Ferragnez sono Ferragnex? Tutto porta alla fine della storia vissuta sempre a porte (di casa) aperte. Ma non manca chi punta sulla strategia di un duo che in un paio di mesi è stato inghiottito e poi rigettato dal proprio stesso sistema. C’è chi crede che la separazione, lasciata intende