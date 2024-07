Cade in una roggia in bicicletta, a San Paolo muore un uomo

Avrebbe fatto tutto da solo. Probabilmente per un malore. Ha perso il controllo della bicicletta ed è finito in una roggia. Così a San Paolo, nella Bassa bresciana, in via Cimitero vecchio è morto, intorno alle 14, un uomo di 56 anni.

Quando sono intervenuti i primi soccorsi il ciclista era già deceduto e al momento non è chiaro se sia morto per annegamento nell’acqua o se invece sia stato stroncato dal malore che gli ha fatto perdere il controllo delle due ruote.