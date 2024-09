Per la Brescia-Napoli pronti a partire 22 equipaggi sulle moto d’epoca

Nove anni fa Mario Gaburri, amministratore delegato di Old4You azienda che si occupa di antiquariato, pensò a quanto sarebbe stato bello mettere in piedi una manifestazione che coniugasse le moto d’epoca con la cultura. Quell’idea è diventata una realtà solida ed è la «Brescia-Napoli»: una gara a squadre di moto d’epoca arrivata quest’anno a 22 equipaggi – tra i quali uno composto da quattro ingegneri dell’Università degli studi di Brescia – per un totale di 84 partecipanti.

«La particolarità di questa gara, che poi è più una passeggiata con un vincitore finale – ha detto Gaburri –, è che è pensata per gruppi: perché volevamo puntare sulla condivisione sia dei problemi sia dei benefici. È una manifestazione cresciuta molto e ne siamo davvero orgogliosi».

La presentazione in Loggia della nona edizione della Brescia-Napoli

La nona edizione sarà inaugurata dalla tradizionale sfilata dalle 17 di mercoledì 25 settembre in via Rodolfo Vantini 39: «Una sfilata goliardica – ha aggiunto l’organizzatore –: i partecipanti si vestono seguendo un tema che scelgono in libertà. Il miglior costume prende dei punti».

La partenza della gara sarà invece giovedì 26 settembre: il percorso prevede 300 chilometri al giorno con tappe a Ravenna, Orvieto, Ariccia e Napoli.

Il format resta lo stesso, ma quest’anno cambiano i bonus: arrivano i «bonus scambio» per cui due dei partecipanti di una squadra si scambieranno con altri due partecipanti di un’altra squadra, il «bonus famiglia» per chi partecipa con i propri parenti e il «bonus furgone», per le squadre che non hanno assistenza tecnica.

Come sempre non manca lo scopo sociale: quest’anno parte delle iscrizioni andrà ad Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv), mentre «21 Grammi» si occuperà di musica e food nella serata inaugurale.