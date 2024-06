Auto fuori strada sulla salita del Castello

Forse una distrazione, forse il manto stradale scivoloso per la pioggia. Sarà compito della Polizia Locale di Brescia ricostruire le cause che hanno portato un’auto a perdere aderenza e traiettoria sulla strada che da San Faustino sale in Castello per ritrovarsi poi nella scarpata contro le mura antiche.

L'auto contro le mura - © www.giornaledibrescia.it

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno effettuato un sopralluogo anche sulla sottostante Fossa Bagni.