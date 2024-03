Anna e Giuseppina: 203 anni in due per le decane «super»

Barbara Fenotti

Insieme in Rsa: una ha guidato fino a 97 anni, l’altra ha viaggiato tanto e ancora porta i tacchi

Anna Gentile e Giuseppina Manessi, 203 anni in due © www.giornaledibrescia.it

Hanno 203 anni in due, 204 fra alcuni mesi. Entrambe sono entrate alla Rsa «Madre Teresa di Calcutta» a ridosso dei cent’anni, e godono tuttora di una buona salute. La loro è una vita prospera e, soprattutto, lunga. Anna Gentile e Giuseppina Manessi sono le due decane della casa di riposo di Sarezzo. Anna Gentile La signora Anna ha festeggiato i 102 anni lo scorso 10 febbraio e, per l’occasione, ha ricevuto la visita della sindaca Donatella Ongaro. Nata nel 1922 in provincia di Caserta, durante