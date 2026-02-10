Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Xsolla presenterà il nuovo brand e tutte le soluzioni direct-to-consumer pensate per gli sviluppatori al DICE Summit 2026, mettendoli in grado di lanciare, crescere e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato

AA

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loto titoli, oggi ha annunciato la sua partecipazione al DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) Summit 2026, che si terrà dal 10 al 12 febbraio presso l’ARIA Resort & Casino di Las Vegas. In quanto principale evento del settore in cui si riuniscono menti creative e leader di pensiero impegnati nella creazione di community e a portare avanti l’intrattenimento interattivo, il DICE Summit rappresenta la sede ideale per Xsolla per collaborare e mostrare come la sua piattaforma completa offra tutto ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno per gestire il commercio di videogiochi e sviluppare un’attività direct-to-consumer di successo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260209399438/it/

(Graphic: Xsolla)

(Graphic: Xsolla)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Derrick Stembridge
Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla
d.stembridge@xsolla.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario