Xsolla presenterà il nuovo brand e tutte le soluzioni direct-to-consumer pensate per gli sviluppatori al DICE Summit 2026, mettendoli in grado di lanciare, crescere e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato
Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loto titoli, oggi ha annunciato la sua partecipazione al DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) Summit 2026, che si terrà dal 10 al 12 febbraio presso l’ARIA Resort & Casino di Las Vegas. In quanto principale evento del settore in cui si riuniscono menti creative e leader di pensiero impegnati nella creazione di community e a portare avanti l’intrattenimento interattivo, il DICE Summit rappresenta la sede ideale per Xsolla per collaborare e mostrare come la sua piattaforma completa offra tutto ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno per gestire il commercio di videogiochi e sviluppare un’attività direct-to-consumer di successo.
Referente per i media
Derrick Stembridge
Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla
d.stembridge@xsolla.com
