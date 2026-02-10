Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Xsolla porta il suo know-how nel settore della monetizzazione ottimizzata sui dispositivi mobili al Gamesforum Barcelona 2026, dove i leader europei del mobile gaming si riuniscono per risolvere i problemi di crescita più difficili del settore

AA

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro titoli, oggi ha annunciato la sua partecipazione al Gamesforum Barcelona 2026, che si terrà il 10 e 11 febbraio presso l’Hotel InterContinental di Barcellona. Questo evento riunisce le menti più brillanti del mobile gaming in Europa per sessioni pratiche e basate sui dati, focalizzate su ciò che funziona realmente nell’attuale panorama mobile caratterizzato da una competitività estrema.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260209718281/it/

(Graphic: Xsolla)

(Graphic: Xsolla)

Grazie alla partecipazione di oltre 600 professionisti provenienti dai principali editori, reti pubblicitarie e studi europei, il Gamesforum Barcelona si è guadagnato la reputazione di luogo in cui vengono risolti i problemi più pressanti del mobile gaming: come scalare in modo redditizio? Come fidelizzare i giocatori in mercati saturi? Come monetizzare senza alienarsi il pubblico?

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media

Derrick Stembridge
Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla
d.stembridge@xsolla.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario