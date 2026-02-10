Xsolla porta il suo know-how nel settore della monetizzazione ottimizzata sui dispositivi mobili al Gamesforum Barcelona 2026, dove i leader europei del mobile gaming si riuniscono per risolvere i problemi di crescita più difficili del settore

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro titoli, oggi ha annunciato la sua partecipazione al Gamesforum Barcelona 2026, che si terrà il 10 e 11 febbraio presso l’Hotel InterContinental di Barcellona. Questo evento riunisce le menti più brillanti del mobile gaming in Europa per sessioni pratiche e basate sui dati, focalizzate su ciò che funziona realmente nell’attuale panorama mobile caratterizzato da una competitività estrema.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260209718281/it/

(Graphic: Xsolla)

Grazie alla partecipazione di oltre 600 professionisti provenienti dai principali editori, reti pubblicitarie e studi europei, il Gamesforum Barcelona si è guadagnato la reputazione di luogo in cui vengono risolti i problemi più pressanti del mobile gaming: come scalare in modo redditizio? Come fidelizzare i giocatori in mercati saturi? Come monetizzare senza alienarsi il pubblico?

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260209718281/it/

Referente per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire