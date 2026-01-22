World Economic Forum 2026: L’Arabia Saudita guida una nuova iniziativa globale per la protezione delle barriere coralline e lo sviluppo dell’IA

La delegazione saudita al World Economic Forum (WEF) 2026 ha assistito oggi ad una serie di annunci volti ad affrontare alcune delle più urgenti sfide globali.

Her Royal Highness Ambassador Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, announced at the World Economic Forum Annual Meeting that Saudi Arabia will host the first Global Coral Reef Summit in 2026 (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza Reale l’Ambasciatrice Reema Bandar Al-Saud, rappresentante del Regno dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti d’America, ha annunciato che l’Arabia Saudita ospiterà nel 2026 il primo Global Coral Reef Summit. L’evento riunirà leader mondiali, scienziati e investitori per promuovere soluzioni concrete a favore della protezione e del ripristino degli ecosistemi delle barriere coralline.

Il summit affronterà le principali sfide, i vuoti normativi e regolatori, promuovendo soluzioni fondate sulla scienza e avanzando nuovi meccanismi di finanziamento e investimento sostenibile per ampliare la protezione e il recupero delle barriere coralline.

Ricollegandosi all’appello per un dialogo costruttivo in un’epoca di frammentazione, Sua Eccellenza Ahmed A. Alkhateeb, Ministro del Turismo, ha dichiarato: «Il turismo porta pace in un momento in cui è necessaria – collega le persone e incoraggia il dialogo. La crescita del turismo fa bene alla pace, fa bene alle persone, ai giovani e alle donne.»

Sulle ambizioni del Regno di diventare un polo globale dell’intelligenza artificiale, Sua Eccellenza Abdullah A. Alswaha, Ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione, ha commentato: «La Saudi Vision 2030 era incentrata sulla diversificazione economica e sull’empowerment dei giovani. Oggi il nostro contributo non petrolifero al PIL è salito al 56% e, in termini di competenze e giovani, la nostra forza tecnologica è cresciuta notevolmente.»

Nella corso della giornata, HUMAIN e il National Infrastructure Fund (“Infra”) hanno annunciato la sottoscrizione di un Accordo Quadro di Finanziamento Strategico fino a 1,2 miliardi di dollari per sostenere l’espansione di progetti di infrastrutture digitali e di IA nel Regno. L’accordo prevede termini di finanziamento non vincolanti per lo sviluppo da parte di HUMAIN di data center hyperscale dedicati all’IA, fino a una capacità di 250 MW.

La Presidenza della COP16 della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) ha inoltre lanciato il Business4Land (B4L) Champions’ Council. Questa coalizione di alto livello riunisce CEO, leader della sostenibilità, investitori e policy maker con l’obiettivo di accelerare il ripristino dei terreni, combattere il degrado del suolo e rafforzare la resilienza alla siccità.

Il Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie (MIM), in collaborazione con il WEF, ha annunciato il Lighthouse Operating System: un framework nazionale progettato per accelerare la trasformazione manifatturiera. Sviluppata in partnership con il Centro per la Produzione Avanzata del WEF (AMPC), questa iniziativa mira a diversificare l’economia del Regno, rafforzare le industrie non legate al petrolio e posizionare l’Arabia Saudita come hub globale per la produzione avanzata e la logistica.

MIM e WEF hanno inoltre annunciato un accordo di cooperazione a margine del Future Minerals Forum, tenutosi la settimana precedente al WEF Annual Meeting. Valido fino a settembre 2027, l’accordo mira a coordinare le iniziative per rafforzare le partnership sui minerali critici necessari per l’energia e altre tecnologie, assicurando forniture minerarie resilienti, sostenibili e responsabili, in linea con gli obiettivi industriali e la transizione energetica. L’iniziativa sarà supervisionata da un comitato esecutivo congiunto composto da rappresentanti del Ministero e del WEF.

