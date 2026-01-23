Wolfspeed sviluppa un'innovazione tecnologica a base di carburo di silicio (SiC) da 300 mm

Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF), un leader globale nella tecnologia del carburo di silicio, oggi ha annunciato un traguardo significativo per il settore con la produzione riuscita di un unico wafer di cristallo in carburo di silicio da 300 mm (12 pollici).

Wolfspeed produces 300mm silicon carbide wafer.

