Wireless Mobility Automotive diventa un'azienda di proprietà al 100% tedesca e rafforza il proprio ruolo in qualità di fornitore occidentale affidabile
Wireless Mobility, fornitore leader di moduli avanzati cellulari, automobilistici, intelligenti e a corto raggio, ha annunciato oggi che Wireless Mobility Automotive è diventata una filiale interamente controllata di Wireless Mobility Holding GmbH, rendendo l'azienda un'attività di proprietà tedesca al 100%. Questo traguardo rafforza la posizione dell'azienda in qualità di fornitore occidentale trasparente e indipendente, in completa sintonia con l'ecosistema dei veicoli connessi US e in risposta alle aspettative degli OEM globali e dei fornitori di livello 1 alla ricerca di partner affidabili sul lungo termine.
Norbert Muhrer, CEO, Wireless Mobility
"Questo passo sottolinea il nostro chiaro impegno nei confronti di trasparenza, indipendenza e qualità europea", ha affermato Norbert Muhrer, CEO di Wireless Mobility.
