WHOOP amplia l'offerta di WHOOP Advanced Labs, e annuncia un panello specializzato in biomarcatori ematici per la salute femminile

WHOOP , l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, ha presentato oggi diverse iniziative e nuove funzionalità clinicamente testate, tra cui il prossimo lancio del panello di biomarcatori ematici specializzati per la salute femminile dell'azienda. Sulla scia del pannello metabolico di base di WHOOP Advanced Labs lanciato l'anno scorso, il pannello specializzato di biomarcatori ematici per la salute femminile aggiunge 11 biomarcatori ematici specifici per le donne e clinicamente testati che ampliano le informazioni in aree frequentemente sottovalutate o interpretate erroneamente nei tradizionali esami legati alla salute femminile.

